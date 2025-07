EPR confirma: radar próximo ao IF da zona sul está em pleno funcionamento

Atualizado em 18 de julho de 2025

Uma falha no sinalizador de velocidade do radar instalado na Avenida Alcoa, na zona sul de Poços de Caldas (MG), tem gerado preocupação entre motoristas que trafegam diariamente pela via. O equipamento, posicionado nas proximidades do Instituto Federal do Sul de Minas, deveria exibir em tempo real a velocidade dos veículos, mas atualmente não apresenta qualquer informação no visor.

Segundo relatos de moradores e condutores, o defeito no painel tem levantado dúvidas quanto à precisão do radar e sua calibração. Muitos motoristas temem que o equipamento esteja inoperante ou desregulado, o que poderia levar à emissão de multas indevidas.

Entre as principais preocupações estão a possibilidade de penalizações injustas, falta de transparência na fiscalização eletrônica e o risco de acidentes. Isso porque, ao notarem a falha no visor, alguns condutores acabam freando bruscamente, temendo a presença de um radar supostamente “invisível”.

Apesar da falha no painel, a concessionária EPR Sul de Minas, responsável pela administração da rodovia, confirmou que o radar está funcionando normalmente.