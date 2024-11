Equipe de transição de governo é apresentada nesta segunda (11)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na tarde desta segunda-feira(11), foi anunciada a equipe de transição do novo governo municipal de Poços de Caldas, conforme o Decreto n.º 14.629. A formação da equipe segue o princípio da continuidade administrativa prevista pela Lei Orgânica do Município e terá como missão principal levantar informações propostas sobre a atual situação da administração municipal, entregando-as ao prefeito eleito, Paulo Ney de Castro Júnior, no momento da posse.

Confira os membros nomeados para a equipe:

Celso Donato de Morais Filho – 44 anos, formado em Administração de Empresas pela PUC Minas, com 19 anos de experiência em gestão pública. Foi Secretário de Governo (2017-2022) e coordenador da equipe de transição de 2016. Também coordenou as campanhas eleitorais do atual prefeito, Sérgio Azevedo, e do prefeito eleito, Paulo Ney.

Rogério Oliveira Moisés – 50 anos, formado em Direito pela UNIFENAS e Administração Pública pela UFLA. Especializado em Gestão Pública e Cooperativas, é servidor público desde 1994 e ocupa atualmente a carga de Secretário Municipal de Controle Interno e coordenador do Conselho de Governança Pública (Cgov).

Ana Alice de Souza – 57 anos, pedagoga com MBA em Gestão de Pessoas e Gestão Pública, com 37 anos de serviço público. Desde 2017, é Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.

Alexandre Lino Pereira – 54 anos, formado em Ciências Contábeis pela UNIFAE de São João da Boa Vista. Servidor de carreira há 29 anos, foi Secretário Municipal da Fazenda em duas gestões consecutivas (2017-2020 e 2021-2024), com vasta experiência na área financeira pública.

Vanessa Cristina Gavião Bastos – 37 anos, Procuradora-Geral do Município, doutoranda em Direito do Trabalho pela PUC-MG. Com mestrado em Direito Constitucional, é professora universitária e defensora com ampla experiência no setor jurídico.

José Carlos Vieira – Presidente da DME Poços de Caldas Participações SA, com carreira na área de mecânica industrial e experiência em posições de liderança na Alcoa e Graham Packaging.

Maurício Kato da Silva – 52 anos, formado em Administração de Empresas pela PUC Minas. Atualmente, é Gerente de Divisão no DMAE, com especialização em TI, segurança da informação e licitações.

Gustavo Durante Cotrim – 45 anos, administrador com MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Atua como Coordenador de Fomento Comercial e Industrial na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com experiência em comércio exterior.

Alexander Nicolas Dannias – 55 anos, publicitário com MBA em Administração e Alta Gerência pelo Impart, Reino Unido. Empresário no setor de publicidade e comércio exterior, e presidente da Associação Brasileira de Oficiais da Reserva do Exército.

Cláudio Henrique Torres – 50 anos, administrador de empresas com experiência em instituições financeiras e gestão empresarial. Atuou na Sedet e é pós-graduado em Gestão Empresarial.

Demilton Vacarelli – 69 anos, administrador de empresas com trajetória em cargas públicas e no esporte local. Foi Secretário de Defesa Social e assessor legislativo do deputado Mauro Tramonte.

Frederico Toledo Campo Dall’Orto – Médico cardiologista e doutorando em Medicina pela UNIFESP, com especialização em gestão em saúde pela Fundação Albert Einstein. Atua em hospitais locais e é membro do Conselho de Administração da Unimed Poços de Caldas.

Lívia Borges Pádua – 42 anos, publicitária com especialização em Comunicação e Política e mestrado em Comunicação Social. É professora na PUC Minas desde 2007.

Ivan Figueiredo – 61 anos, engenheiro mecânico e administrador de empresas com diversas pós-graduações. Atua como analista técnico no SEBRAE-MG, focado no desenvolvimento sustentável de micro e pequenas empresas.

A equipe será coordenada por Celso Donato de Morais Filho e Alexander Nicolas Dannias, com o suporte administrativo da secretaria Municipal de Governo para garantir o cumprimento das atividades. A missão da equipe é garantir a continuidade e a transparência administrativa, conforme o artigo 34-A da Lei Orgânica do Município.

O prefeito Sérgio Azevedo ressaltou a importância da continuidade do trabalho realizado nos últimos anos, destacando que a evolução de Poços de Caldas é um processo constante. “A continuidade desse trabalho é fundamental para que a cidade continue avançando, mantendo a qualidade dos serviços públicos e a transparência, pilares do nosso progresso.”

Por sua vez, Celso Donato, um dos coordenadores da equipe de transição, enfatizou a transparência como um reflexo do compromisso com a gestão pública responsável. “Nosso objetivo é realizar uma avaliação detalhada de todas as secretarias, ajustar processos e garantir a melhoria contínua dos serviços.”

O prefeito eleito, Paulo Ney de Castro Júnior, agradeceu pela confiança e reforçou seu compromisso com a responsabilidade e a continuidade das boas práticas. “Minha gestão será pautada pela continuidade do próximo trabalho sendo realizado, com foco no planejamento estratégico e no desenvolvimento de Poços de Caldas.”

Com a nomeação da equipe de transição, a cidade se prepara para uma nova fase, com foco em uma administração eficiente, transparente e alinhada com as necessidades da população.