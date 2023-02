Equipe principal de futsal da Caldense tem vitória sobre o Social por 9 a 4

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A equipe principal de futsal da Associação Atlética Caldense retomou suas atividades e deu início na noite de quarta-feira (15), no Ginásio Poliesportivo Ronaldo Junqueira, na sede do clube, a uma série de jogos amistosos preparativos para um torneio regional que será realizado na cidade no mês de março.

Os comandados do técnico Léo Caixeta tiveram um compromisso difícil frente a forte equipe do Social, que saiu na frente e segurou o placar com a vantagem de 4 a 2 no primeiro tempo. Mas a Veterana se superou no segundo tempo, anotou sete gols e venceu por 9 a 4. Gols de Romarinho (3), Tchelé (2), Lincoln (2), Facci e Noronha; pelo Social anotaram Guilherme (2), Toni e Marcelo.

“Enfrentamos uma equipe muito tradicional no futsal de Poços, com a presença de ex-atletas profissionais e jogadores que já passaram pela Caldense, como o Guilherme e o Carlinhos. Foi uma vitória muito importante para dar motivação nos próximos compromissos”, comentou o diretor de futsal Melotto.

Fonte: Associação Atlética Caldense

Beatriz Aquino