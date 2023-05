Equipes de futsal da Caldense venceram em mais uma rodada da LIDARP

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No último final de semana as equipes de futsal da Caldense viajaram para a disputa de mais uma rodada da LIDARP (Liga Desportiva do Alto do Rio Pardo). No sábado (20), em Paraguaçu, o Sub-9 da Veterana jogou contra Santa Rita de Caldas. No domingo (21) foi a vez do Sub-11 entrar em quadra para uma rodada dupla dentro da competição: o primeiro jogo foi contra Campeste e o segundo foi encarando o Poços/Arena 1º Passo.

Sub-9:

A Caldense não sentiu dificuldades em vencer a equipe de Santa Rita de Caldas. O elástico placar de 9 a 1 comprovou a ótima atuação da categoria. Os gols foram marcados por Noah (3), André (3) e Théo (3).

Sub-11:

O primeiro confronto, contra Campeste, foi coroado com uma goleada brilhante de 12 a 0 a favor da equipe alviverde. Os gols da partida foram anotados por Lucca (2), Caua (3), Felipe (2), Emanuel (3), Rafael e Felipe dos Reis.

Contra o time de Poços/Arena 1º Passo, o jogo foi mais equilibrado e mais disputado porém, a dificuldade imposta pelos adversários não impediu a vitória da Caldense, que venceu pelo placar de 4 a 2, com gols de Lucca (3) e Caua para a Caldense e Caio e Caua Morato para o 1º Passo.

Fonte: Associação Atlética Caldense

Beatriz Aquino