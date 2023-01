Escola David Campista é tombada pelo Codepacht

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Entrou em vigor na quinta-feira (29), o decreto municipal que aprova o tombamento da edificação da Escola Estadual David Campista. A solicitação do Condephact para a abertura do processo de tombamento teve início em 2019. O prédio foi projetado pelo engenheiro Carlos Alberto Maywald para abrigar o antigo “Sanatorium”. David Campista, que dá o nome à escola, foi um importante político, professor, promotor, advogado, jurista e diplomata.

O Chalé Frayha, localizado na esquina das ruas Padre Henry Mothon e Pernambuco também foi tombado. A solicitação do Condephact para a abertura do processo de tombamento ocorreu em 2017. O Chalé tem grande valor histórico, por ter sido a antiga residência de veraneio da família do Barão de Itacurussá, construída em 1887 pelo arquiteto João Batista Pansini, e comprada em 1911 por Mansur Frayha. Além disto, o local possui valor estilístico como importante documento arquitetônico, com fachadas com seus diversos ornamentos trazidos pelos imigrantes, e como parte do conjunto de chalés do final do século XIX, que se destaca na paisagem urbana de Poços de Caldas. Com o tombamento, qualquer intervenção sobre o imóvel e conjunto, dentro do perímetro tombado e de entorno, deverá respeitar os conceitos, diretrizes, recomendações, cautelas e restrições expressas no Dossiê de Tombamento.

Beatriz Aquino