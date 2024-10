Escola do Legislativo de Poços fará lançamento do aplicativo E-LegisPC nesta terça-feira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um aplicativo que reúne materiais e informações sobre educação cidadã. O E-LegisPC, da Escola do Legislativo da Câmara de Poços, será apresentado ao público nesta terça-feira (22), às 14h, no Plenário. A ferramenta foi totalmente desenvolvida por servidores da Gerência de Tecnologia da Informação, Escola do Legislativo e Gerência de Comunicação.

Em maio deste ano, aconteceu o pré-lançamento do projeto, oportunidade em que vereadores, servidores e assessores da Câmara puderam conferir o conteúdo disponível. Com a finalização da fase de testes, o aplicativo já está disponível para download gratuito nas plataformas Google e Apple Store.

O App reúne diversos conteúdos, entre eles o Quiz do Saber. A atividade visa levar, de maneira dinâmica, maior interatividade com o público por meio de perguntas e respostas sobre a Constituição Federal. Além disso, é uma importante ferramenta de estudo para alunos, principalmente os que integram o projeto Gincana do Saber. O usuários terão acesso, também, às cartilhas da “Coleção em Miúdos”, a algumas cartilhas do Plenarinho (Câmara dos Deputados), à cartilha Cidadania para os Pequenos e aos vídeos institucionais do Legislativo. O público poderá, ainda, realizar inscrições em cursos promovidos pela Escola e conferir a agenda de eventos.

O lançamento terá transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube da Câmara de Poços.