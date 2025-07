Escola do Legislativo faz entrega das meias arrecadadas na campanha Pezinhos Aquecidos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Câmara Municipal de Poços de Caldas, através da Escola do Legislativo, arrecadou cerca de 700 pares de meias infantis novas, para crianças de 0 a 5 anos, na campanha “Pezinhos Aquecidos”. As doações foram feitas durante todo o mês de maio e beneficiaram quatro Centros de Educação Infantil.

Na última sexta-feira, 27, o presidente da Câmara, Douglas Dofu (UNIÃO BRASIL), e a diretora da Escola do Legislativo, Taís Ferreira, foram às unidades para entrega oficial. Também esteve presente a gerente da Seção de Projetos da Secretaria de Educação, Laura Sangiorato. Foram contemplados: CEI Conceição Aparecida Miguel, no bairro Vila Matilde, CEI São José, no bairro São José, CEI Professora Maria Cláudia Prézia Machado, no bairro Jardim Itamaraty III, e CEI Aureliano Miranda de Carvalho, no Jardim São Jorge.

A ação envolveu os alunos do Parlamento Jovem de Minas 2025, que puderam trazer suas doações durante as atividades do projeto, e também outros segmentos da sociedade, como o Clube do Fusca, que realizou uma mobilização interna para

arrecadação. “A ideia surgiu ao percebermos que, em campanhas de arrecadação, peças íntimas como meias infantis raramente são doadas. Queríamos aquecer os pezinhos de crianças da educação infantil em regiões vulneráveis de Poços de Caldas, uma cidade conhecida por seu clima frio”, relembrou Taís Ferreira.

O vereador Douglas Dofu ressaltou a importância da iniciativa. “Nesta edição, conseguimos levar as doações a quatro Centros de Educação Infantil. É uma iniciativa que mostra o papel social da Escola do Legislativo e o quanto ações simples podem fazer a diferença. Agradeço a todos que colaboraram e, em especial, ao Clube do Fusca, parceiro de sempre nessas causas solidárias”, declarou.