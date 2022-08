Escola Dr Afonso Junqueira passa por melhorias e adequações

Escola Municipal Doutor Pedro Afonso Junqueira, situada no Jardim Kennedy, está passando por diversas melhorias e adequações.

As obras estão sendo executadas nos banheiros, cozinha e corredores do prédio do refeitório. Além disso, está sendo feita a troca de revestimento das paredes e uma nova pintura.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras, o trabalho não vai atrapalhar o funcionamento da escola. O cronograma e prazos estipulados levam em consideração o calendário escolar. As próximas etapas são a troca de telhas do local.

O investimento da Prefeitura na reforma é de R$ 428 mil. A empresa responsável pela obra é a Maran Construtora. O prazo de execução é de 180 dias.

Segundo o secretário de Obras, José Benedito Damião, “a reforma da escola é muito importante para a cidade e uma grande conquista para os moradores do bairro. A obra vai contribuir para um melhor desempenho dos alunos, que agora vão estar em um ambiente mais adequado”.

