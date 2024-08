Escola é furtada em Poços de Caldas

Na manhã desta segunda-feira, 26 de agosto, a Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de furto na Escola Municipal Presidente Washington Luiz, localizada no bairro Santa Ângela, em Poços de Caldas.

A diretora da instituição, de 32 anos, relatou que, por volta das 6h da manhã, encontrou várias portas arrombadas e diversos itens subtraídos. Entre os materiais furtados estão uma televisão, bebedouros, torneiras, panelas, eletrodomésticos, alimentos, uma caixa de som, um amplificador, um celular, um notebook e R$ 50,00 em dinheiro.

Até o momento, não há informações sobre as características dos suspeitos do crime.

ALCO – 29° BPM

