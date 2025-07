Escola Estadual David Campista realiza Curso Técnico de Agente de Saúde

Atualizado em 23 de julho de 2025

A Escola Estadual David Campista está com matrículas abertas para o Curso Técnico de Agente de Saúde. A formação é voltada para quem deseja se tornar um profissional diferenciado na área da saúde, promovendo o bem-estar da comunidade, auxiliando no monitoramento da saúde da população e no incentivo à prevenção de doenças, sempre com foco no cuidado e orientação às famílias.

O curso oferece:

Formação completa e reconhecida

Mercado de trabalho em expansão

Carreira com propósito social

Os interessados devem realizar a matrícula diretamente na secretaria da escola. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 3722-3473.