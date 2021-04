Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A escola municipal Vitalina Rossi,no bairro Jardim Esperança, foi furtada neste final de semana.Os ladrões levaram todas as grades das canaletas de água que ficam no entorno do prédio e também o corrimão da escada que dá acesso ao 2º piso. A Polícia Militar fez o boletim de ocorrência e vai reforçar as rondas na região.