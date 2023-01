Escolas Municipais terão diretores empossados nessa sexta-feira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Os diretores e vice-diretores das escolas municipais de Poços de Caldas gestão 2023-2026, serão empossados na próxima sexta-feira (27), no Salão Norte do Espaço Cultural da Urca.

Os diretores e vice-diretores foram escolhidos em consulta pública à comunidade nas 25 unidades escolares de Ensino Fundamental e Médio da Rede Municipal. A consulta foi realizada no dia 9 de novembro de 2022. Pelo processo, as chapas indicadas pelas comunidades escolares seguem para apreciação e, havendo o aceite, nomeação pelo prefeito Sérgio Azevedo, para início de suas funções em fevereiro.

A consulta pública é prevista na Lei Orgânica do Município e na Lei Complementar 158 e regulamentada por meio do decreto 11.446. O processo teve início em 14 de setembro de 2018, com a publicação da Portaria Conjunta da Secretaria Municipal de Educação e Conselho Municipal de Educação, que estabeleceu o cronograma e as normas para a realização da consulta nas escolas.

A Secretaria de Educação e Conselho Municipal de Educação, em parceria com as comissões escolares, organizou o processo.

Os participantes da consulta pública foram os candidatos inscritos que atenderam aos pré-requisitos exigidos no Decreto Municipal nº 11446/2014 e as regras estabelecidas na Portaria Conjunta da Secretaria Municipal de Educação e Conselho Municipal de Educação de Poços de Caldas, nº 001/2022.

os candidatos, através da formação de chapa composta por um diretor e um vice-diretor, apresentaram seus planos de ação à comunidade escolar e os membros credenciados da comunidade escolar manifestaram a sua escolha através de voto.

