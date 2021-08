Escolinha de Futebol: Caldense adota praça esportiva do Santa Rosália

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Secretaria Municipal de Esportes dá início a uma nova etapa para promover o esporte nas quadras, academias ao ar livre, campos e ginásios municipais. Empresas, clubes ou times interessados, poderão adotar um espaço público e desenvolver atividades que envolvam toda a comunidade.

A Caldense acaba de adotar o campo de futebol, pista de caminhada, arquibancadas e vestiários que ficam no complexo do Estádio Municipal Doutor Antônio Megale, no bairro Santa Rosália. No local será implantada a escolinha de futebol de campo oficial da Veterana, nas categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17. Os dias e horários serão divulgados nos próximos dias. Nos demais horários, todo o espaço fica à disposição da população. “Inicialmente os treinos serão para sócios do clube e atletas aprovados na seletiva de 2019, que já vinham treinando com a Caldense antes da pandemia. Nos próximos meses haverá novas peneiras abertas ao público para selecionar jogadores” – comentou o coordenador de esportes da Caldense, Aílton Lopes.

É importante salientar que a população vai continuar usando o espaço que receberá melhorias e manutenção contínua. “ A comunidade vai poder usar com muito mais qualidade. A pelada de domingo continua. Seguiremos para outras praças esportivas e chamamos as empresas para que elas possam participar”, explicou o prefeito Sérgio Azevedo. “Além dos associados, as crianças e adolescentes da comunidade vão poder participar com professores especializados. Estamos muito felizes com esse projeto”, complementou o presidente da Caldense, Rovilson Ribeiro.

Nas últimas semanas o departamento de manutenção da Caldense promoveu melhorias nas dependências do estádio, como pintura, limpeza, reparos na rede de água e revitalização dos banheiros, vestiários e da sala de almoxarifado. O próximo passo é fazer uma recuperação no gramado, bem como na pista de caminhada e arquibancadas. “ Muito importante a gente se empenhar em parcerias como esta. A população sai ganhando. Ela traz o que tanto buscamos, que são o acolhimento e incentivo ao esporte, e ainda com a ajuda dos professores da Caldense”, finalizou o vice-prefeito Júlio César de Freitas.