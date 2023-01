Escolinha do Professor Marçal completa 37 anos de atividade

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Há 37 anos, o professor de futebol Luiz Marçal de Melo, vem se dedicando a levar esporte e lazer para as crianças do bairro Santa Rosália. A Escolinha do Marçal tem atendido diversas comunidades ressaltando a beleza e a importância do esporte na formação dos pequenos.

Atualmente, como professor do Projeto Poços Ativa, iniciativa social de iniciação esportiva da Prefeitura de Poços de Caldas, ele atende crianças dos 5 aos 16 anos e as aulas são realizadas às segundas, quartas e sextas, das 18hs às 22hs, no Estádio Municipal Doutor Antônio Megale. A previsão de retorno às aulas é para o dia 16 de janeiro.

Marçal comentou que toda sua vida tem sido dedicada a levar o esporte e a inclusão às crianças. Além da iniciativa esportiva, ele também realiza diversas campanhas sociais como arrecadação de alimentos, agasalhos e etc.

“Todas as crianças são bem vindas. Não importa o tamanho, estatura, cor ou classe social.” Disse o professor.

Beatriz Aquino