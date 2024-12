Escondidinho de carne moída com espinafre & Torta de peras ao vinho tinto com ricota

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES DO ESCONDIDINHO

6 xícaras de chá de batatas cozidas e amassadas

1 colher de sopa de manteiga

1 ovo

1 xícara de chá de farinha de trigo

Sal a gosto

PREPARO

É só amassar tudo junto e pronto.

INGREDIENTES DO RECHEIO

500g. de carne bovina moída

½ maço de espinafre

1 cebola grande picada

2 tomates maduros picados

½ pimentão vermelho picado

1/2 pimentão amarelo picado

4 dentes de alho

Sal e óleo vegetal a gosto

PREPARO

Refogue alho, cebola e tomate em óleo até começar a secar, junte a carne e refogue mexendo até mudar a cor. É hora dos pimentões e em seguida o espinafre e só então corrija o sal.

MONTAGEM

Forre o fundo de uma assadeira untada com a massa de batatas, distribua todo o recheio, cubra com o restante da massa salpique queijo ralado a gosto e asse em forno quente até dourar. Sirva acompanhado de salada tudo regado com um bom azeite de oliva.

INGREDIENTES DA TORTA

5 peras

500 ml de vinho tinto seco bordô

1 xícara de chá de açúcar cristal

1 pau grande de canela

PREPARO

Descasque as peras e retire o miolo com sementes e corte em fatias. Ferva o vinho com açúcar e canela, junte as peras fatiadas espere ferver e desligue o fogo.

INGREDIENTES DA MASSA DE RICOTA

½ xícara de chá de açúcar refinado

400g de ricota fresca

1/3 de xícara de chá de leite.

PREPARO

Amasse a ricota com garfo e misture tudo até obter uma massa,

INGREDIENTES DA MASSA

1 ½ xícaras de chá de açúcar refinado

2 xícaras de chá de farinha de trigo

3 ovos

¼ de xícara de chá de óleo vegetal

1 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de fermento em pó

PREPARO

Separe as claras e bata em ponto de neve. Bata os demais ingredientes, menos o fermento, só junte o fermento e claras em neve. Esparrame a massa em uma assadeira untada, distribua a massa de ricota em colheradas sobre a massa, coloque as peras mergulhando levemente e asse até dourar.