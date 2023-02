Escritora Aline Carvalho lança seu primeiro livro

Na tarde desse sábado (03), ás 16hs, a Livraria Porão apresenta o lançamento do livro Preenchendo Vazios da escritora Aline Carvalho. Em seu primeiro trabalho, que foi praticamente escrito durante o período da pandemia, Aline traz poemas que falam de amor, relacionamentos, angústias, natureza, entre outros assuntos do

cotidiano.

Aline Carvalho é pedagoga, estudante de Antropologia, Professora de educação infantil, poeta, amante da leitura, das artes e da cultura em geral. 3º lugar no concurso Prêmio Amazônia de Literatura em 2019, com o conto: A História do Arco-íris.

No mesmo dia. à partir das 13hs, a livraria realiza uma feira de livros usados em prol da ONG Só Gatinhos Poços de Caldas.

A livraria Porão fica na rua São Paulo, 46, ali na Galeria Gibimba no centro de Poços de Caldas

SERVIÇO:

LIVRARIA PORÃO

SÁBADO 04.01.23

13HS – FEIRA DE LIVROS USADOS EM PROL DA ONG SÓ GATINHOS POÇOS DE CALDAS

16HS – LANÇAMENTO DO LIVRO PREENCHENDO VAZIOS DE ALINE CARVALHO

Beatriz Aquino

