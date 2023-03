Escritora Mariana Simonetto lança seu primeiro livro

A escritora Mariana Simonetto lançou seu segundo livro na última semana em Poços de Caldas.

Com a paixão pela escrita desde pequena, Mariana já participava de competições de redação no ensino fundamental e sempre se aventurou em descrever cenários cobertos de reviravoltas e mistérios.

O livro a Vingança, que terá continuação, conta a história de Sophie Aguirre, uma francesa que possui um sonho de conquistar um cargo dentro de uma das redes hoteleiras mais prestigiadas e famosas do mundo, comandada pela CEO Victoria Costello, sua maior ídola. Ao ver seu sonho barrado, mas salvo no mesmo dia, ela resolve dar o primeiro passo ao trabalhar como assistente pessoal de Victoria e de sua família problemática. E depois de anos trabalhando para a família, e completamente apegada aos membros, ela vê a sua primeira chance de mostrar à Victoria sua competência e profissionalismo. Contudo, Sophie não imagina quão longa será a batalha para finalmente chegar onde quer, pois atrás de um simples acordo, há uma grande vingança.

Marianna começou a escrever pequenos curtas e novelas aos 15 anos de idade. Aos 18, já na faculdade, começou a escrever seu primeiro romance que se passava em Holambra. De gosto eclético, a escritora tem como livros de cabeceira preferidos; Capitães de Areia (Jorge Amado), livros da Carina Rissi, suspenses da querida Agatha Cristie, livros de ficção da autora Sarah J. Maas. e da Veronica Roth, assim como livros de infanto juvenil da escritora Diana Wynne Jones, (que inclusive é o seu filme de animação preferido), (Jenny Han), (Kiera Cass) e romances da Julia Quinn, Nicholas Sparks, Jojo Moyes, e Jane Austen.

A história para a série A Vingança,que tem como base para a trama o ramo da hotelaria na cidade de Nova Iorque, teve inspiração a partir de muitos gostos particulares da autora, que confessa amar escrever histórias que conectam pessoas determinadas e sonhos desbravadores a armações e desafios imprevisíveis.

“Foi realmente recompensador escrever uma história tão profunda e tocante quanto essa está sendo, e eu sei que pude amadurecer muito como escritora e ser humano ao decorrer dessa experiência. Os personagens são únicos e inesquecíveis. E a cada vez que eu iniciava um novo capítulo, era como se suas vozes me sussurrassem o que escrever, e em todo momento eu me senti um instrumento dentro de um mundo que não seria mais só meu”, comenta.

Confira os contatos da autora para aquisição dos livros:

Instagram: @mari_simonetto

Facebook: @mariana simonetto

Linktree: https://linktr.ee/Mari.Simonetto?fbclid=PAAaaS-ggnxyRGrh762uqqk_0gWTeAC_sIbEWt_AjN3NEa-Z63Qu1WuapTVBU

Beatriz Aquino

