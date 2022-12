ESF finaliza capacitação sobre amamentação

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Beatriz Aquino

A ESF – Estratégias de Saúde da Família, modelo assistencial que desenvolve ações de saúde, finalizou nessa quinta feira, dia 15, a capacitação sobre amamentação direcionada aos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem realizado pela Secretaria de Saúde em parceria com a PUC Minas – Poços de Caldas.

A capacitação teve 30 horas de carga horária e foi ministrada pela enfermeira obstetra e Consultora Internacional de Amamentação, Dorise Simão.

O principal objetivo foi capacitar profissionais para esse tipo de atendimentos nas unidades de saúde do município. Como explicou a enfermeira obstetra, Dorise Simão. “Amamentar não é instintivo, é um processo de aprendizado tanto para mãe quanto para o bebê. Infelizmente, as formações para os profissionais da área da saúde são limitadas quando o assunto é amamentação. E, por outro lado, existe uma demanda de dificuldades enfrentadas pelas famílias quando referimos a esse assunto. Capacitar os profissionais para atender adequadamente essas demandas é importantíssimo, além de realizar o manejo correto, minimizar dores e dificuldades das mães, colaboramos para o aumento das taxas de início e manutenção de amamentação, promovendo saúde para ambos, evitando doenças e oferecendo o melhor alimento para os bebês.”

A formação foi dividida em quatro encontros e abordou temas como as vantagens da amamentação, os benefícios para a mãe, o manejo clínico, a amamentação em situações especiais e os métodos especiais de alimentação.

A enfermeira da unidade do bairro Cascatinha, Denise Lucas Araújo está retornando de sua licença maternidade, ainda está amamentando e destacou os benefícios do curso para prestar uma assistência adequada às usuárias. “A capacitação está sendo muito especial e já estamos aplicando os cuidados aprendidos com as usuárias que frequentam a unidade. Muitas mães estão retornando ao trabalho, estamos abordando o armazenamento do leite e demonstrando como é feita a retirada do leite com a bombinha. Por estar nesse momento também consigo ajudar mais efetivamente as mães.”

O Enfermeiro da ESF São José, Wagner Barreto Costa também participou da capacitação e salientou como a formação ajudará nas orientações para as mães. “As mães precisam de apoio emocional e de informações corretas para terem sucesso na amamentação. Participar do curso foi uma experiência incrível, uma carga de conhecimento gigante da enfermeira Dorise para quem busca aprender sobre aleitamento materno e manejo adequado. Curso maravilhoso, contribuiu muito para meus atendimentos na atenção primária e minha percepção sobre as necessidades das pacientes. Foi uma ideia maravilhosa da secretaria municipal de saúde escolher a Dorise e fiquei muito satisfeito com todo o conhecimento compartilhado.”

Durante toda a capacitação, os profissionais puderam expor as demandas sobre a temática de cada unidade para que fossem abordadas e debatidas as particularidades de cada local.