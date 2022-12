ESF realiza atendimentos hoje no Bairro Santa Rosália

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A ESF – Estratégia de Saúde da Família do bairro Santa Rosália realizará neste sábado, dia 10, atendimentos aos pacientes, das 08h às 17h.

Será oferecido aos beneficiários do Programa Auxílio Brasil (PAB) que são atendidos na unidade,acompanhamento da situação vacinal e nutricional.

A unidade também estará disponibilizando a coleta do exame preventivo (Papanicolaou) para as mulheres de 25 a 64 anos, sem necessidade de encaminhamento médico.

Além dos atendimentos, a sala de vacina da unidade também estará aberta para conferência de cartão vacinal e aplicação dos imunizantes.

Na trajetória de construção da Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil, o modelo da Estratégia de Saúde da Família (ESF) é considerado prioritário para a consolidação e a ampliação da cobertura da APS no País, com as equipes de Saúde da Família. A APS é entendida como o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde.