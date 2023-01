Esgotadas vacinas contra Covid-19 para crianças

A secretaria de Saúde informa que as doses de vacina contra COVID-19 direcionadas para pessoas de 06 meses a 02 anos 11 meses e 29 dias se esgotaram na tarde desta quarta-feira (04).

A equipe de imunização espera o envio de uma nova remessa de vacina para continuação na vacinação deste público.

A 2ª dose para crianças de 06 meses a 02 anos 11 meses e 29 dias segue normalmente para as crianças que já completaram o intervalo de 28 dias após o recebimento da 1ª dose, na UBS Centro, das 08h às 18h.

O imunizante segue disponível também para pessoas a partir de 12 anos, em 20 salas de vacina do município.

Dirija-se até uma sala de vacina para completar seu esquema vacinal.

Fonte Prefeitura de Poços de Caldas

Beatriz Aquino

