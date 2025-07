Esgoto a céu aberto causa transtornos no bairro Jardim Kennedy II

Atualizado em 22 de julho de 2025

O presidente do bairro Jardim Kennedy II, Glayson Francis Untura, recebeu na última sexta-feira (18), diversas reclamações de moradores sobre um vazamento de esgoto no final da Avenida Mucovita. Ao tomar conhecimento do problema, Glayson acionou imediatamente o Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE), que atendeu prontamente à solicitação e deu início à resolução do problema.

Ainda na sexta-feira, uma equipe técnica foi enviada ao local para uma limpeza emergencial, realizando a desobstrução temporária da tubulação.

Na última segunda-feira (21), os profissionais retornaram ao endereço para uma ação mais ampla, executando uma limpeza profunda e retirando grande quantidade de resíduos da rede de esgoto.

Após o término dos trabalhos, o DMAE pediu a colaboração da população, destacando que o acúmulo de lixo e entulho sobre a rede foi um dos principais fatores que ocasionaram o retorno do esgoto na região. Apontaram também que a conscientização dos moradores é essencial para evitar novos transtornos e garantir o bom funcionamento do sistema de esgoto no bairro.

Glayson Francis Untura agradeceu à agilidade do DMAE e à compreensão dos moradores, pois segundo ele, o apoio e a paciência da comunidade foram fundamentais para que o serviço fosse realizado com sucesso. “Essa ação reforça o compromisso da comunidade e do poder público com a manutenção de um bairro mais limpo, seguro e bem cuidado”, destacou o presidente.