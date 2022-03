Espaço de lazer do bairro Elvira Dias inaugura neste sábado (26)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Acontece neste sábado (26), às 10h a inauguração do novo espaço de lazer do bairro Elvira Dias. O local que através da lei 9.554/2022, recebe o nome de Professora Julieta de Almeida Franco. No local foi instalado um novo parquinho infantil, uma pista de caminhada e corrida, quadra de peteca, academia ao ar livre, um espaço para contemplação e lazer, além da estruturação de um pomar comunitário.

Com trabalho desenvolvido pela secretaria de Serviços Públicos em parceria com demais setores da Prefeitura, a praça está localizada na rua Maria Grazia Errico, na divisa entre os bairros Country Club e a Vila Togni.

PROFESSORA JULIETA DE ALMEIDA FRANCO

Professora Julieta de Almeida Franco, nasceu em 4 de outubro de 1943 no Marco Divisório, município de Águas da Prata. Iniciou a carreira de professora logo após concluir o curso de magistério. Dedicou-se primeiramente à alfabetização de adultos e, depois, por mais de duas décadas à educação infantil.

Formou-se em Letras e em Pedagogia na Unifeob, em São João da Boa Vista e lecionou em diversas escolas da região, especialmente na zona rural, até aposentar- se. Mudou-se definitivamente para Poços de Caldas em 1978 e foi nesta cidade que constituiu sua família e dedicou-se voluntariamente a diversos projetos filantrópicos dentre eles fornecimento de alimentação e assistência social aos idosos do Asilo Vila Elvira Dias, gestão e acompanhamento do desenvolvimento das crianças da Casa do Menor Dr. Ednan Dias, implementação de atividades com as crianças atendidas pelo projeto Criança Feliz do Centro Espiríta Deus e Caridade e coordenação de um núcleo da Pastoral da Criança.

Faleceu em 29 de julho de 2019, aos 75 anos, foi sepultada no Cemitério da Saudade e deixou seu esposo Silvio Monteiro Franco, dois filhos e um neto, todos naturais e residentes de Poços de Caldas. A homenageada, terá seu nome eternizado na praça do bairro Elvira Dias.