Espaço Ziriguidum recebe o show Outra Saudade

Na noite dessa sexta-feira (27), o Espaço Ziriguidum, espaço que vem se consolidando também como celeiro de eventos e apresentações culturais memoráveis na cidade, traz Jucilene Buosi e Wolf Borges que irão apresentar um show de serestas.

O casal de artistas, cantores, compositores e agitadores culturais, apresentam o show Outra Saudade com serestas e canções que foram sucessos mundiais – de La vie en rose a Ave Maria no Morro, o repertório passeia por grandes clássicos. Acompanham os artistas o violonista Deivid Santos, o acordeonista Milton Gabriel Leite e o percussionista Tom Zé Bortoloto.

O Espaço Ziriguidum fica na Rua Outro Preto, 102, no centro de Poços de Caldas. E é um lugar muito aconchegante. Sem dúvida uma ótima pedida para começar o seu final de semana, porque além de música da melhor qualidade, oferece aos visitantes inúmeras possibilidades de encontro com a arte. O show começa às 19h30, e a entrada é franca.

SERVIÇO:

SEXTA-FEIRA 27.01

ESPAÇO ZIRIGUIDUM

(RUA OURO PRETO, 102 – CENTRO)

OUTRA SAUDADE

19H30

Beatriz Aquino

