Especial Poços Festival de Dança encerra o Viva Urca

Nesse domingo (29), O Poços Festival de Dança encerra o Viva Urca.

Geralmente, o evento anual acontece no mês de Novembro e a cada edição reúne de 350 a 400 dançarinos que exibem variadas coreografias (cerca de 75) durante três noites de exibição pública.

As formações das apresentações são abertas desde a exibição solo (com apenas 1 dançarino) a formações em grupo com diversos integrantes.

O Poços Festival de Dança é um projeto cultural que visa promover, divulgar e estimular a arte da dança através de uma proposta que verdadeiramente ofereça a realização de um festival de dança destinado especialmente aos dançarinos e coreógrafos poços-caldenses, mas que não raramente conta também conta com a participação de artistas de todo o sul de Minas Gerais, além de outras localidades, principalmente do estado de São Paulo e Rio de Janeiro.

Nesse ano, em edição especial, o Poços festival de dança acontece apenas no domingo, encerrando o Viva Urca.

Beatriz Aquino

SERVIÇO

ESPAÇO CULTURAL DA URCA

ESPECIAL POÇOS FESTIVAL DE DANÇA

DOMINGO DIA 29.01

20HS

