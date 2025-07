Espetáculo “Desligue o Wi-Fi, Vovó Vai Falar” reflete com bom humor sobre o mundo digital

Atualizado em 15 de julho de 2025

O espetáculo “Desligue o Wi-Fi, Vovó Vai Falar” chega a Poços de Caldas com uma proposta divertida e ao mesmo tempo reflexiva sobre os desafios da era digital. Com texto inédito de Dema Melo e Lucas Carvalho, a peça será apresentada no próximo sábado, dia 20 de julho, às 20h, no Teatro da Urca.

A comédia aborda, com leveza, a influência das redes sociais e da inteligência artificial na vida das pessoas, especialmente nas relações familiares. No centro da trama estão as simpáticas senhoras Genoveva e Dolores, que, influenciadas pelos netos Enzo e Bruninha — pequenos produtores de conteúdo —, se veem mergulhadas no universo virtual.

A curiosidade das idosas pelo mundo digital as leva a experimentar recursos como a Inteligência Artificial, o que resulta em situações hilárias. Em uma das cenas mais engraçadas, as personagens pedem à IA uma imagem com o padre da paróquia local, mas o sistema interpreta mal o pedido e gera uma montagem completamente distorcida. A imagem é enviada ao grupo de WhatsApp da igreja e dá início a uma série de confusões cômicas.

Com humor inteligente, a peça convida o público a refletir sobre como diferentes gerações lidam com a tecnologia e os impactos das relações digitais no cotidiano. Também traz à tona a preocupação com a infância conectada e o esquecimento do simples prazer da convivência real.

Serviço:

Data: 20 de julho (sábado)

20 de julho (sábado) Horário: 20h

20h Local: Teatro da Urca

Teatro da Urca Ingressos: R$ 20,00 (inteira) | R$ 10,00 (meia)

Ficha Técnica: