Espetáculo “Jacques – Amor e Caridade” será apresentado neste domingo no Teatro da Urca

O Teatro Benigno Gaiga, no Complexo Cultural da Urca, recebe neste domingo (27), às 19h, o espetáculo “Jacques – Amor e Caridade”. A apresentação tem entrada gratuita e integra a programação especial da temporada de espetáculos premiados pela Secretaria Municipal de Cultura de Poços de Caldas

Vencedor do “Prêmio Benigno Gaiga de Incentivo ao Teatro”, o espetáculo é uma homenagem à vida e ao legado de Jacques Rodrigues de Carvalho, figura marcante por sua fé, generosidade e compromisso com o próximo. Baseada em fatos reais e escrita ainda em vida do homenageado, a obra apresenta passagens emocionantes de sua trajetória pessoal e espiritual, refletindo os valores da caridade cristã.

Com texto original, direção sensível e elenco comprometido, a peça une teatro e dança para contar a história de um homem cuja vida se confundiu com o próprio conceito de amor ao próximo. A produção reúne artistas e profissionais atuantes na cena cultural local, com uma abordagem artística que valoriza o conteúdo humano e emocional da narrativa.

Para o secretário municipal de Cultura, Nando Gonçalves, a peça representa mais do que uma homenagem.

“É um reconhecimento à força da cultura local, à importância da memória afetiva e ao papel transformador da arte. Jacques foi uma figura que inspirou gerações, e essa montagem leva sua mensagem a ainda mais pessoas”, destacou.

Ficha técnica

Direção Geral: Dema Melo

Direção Artística: Gisa Carvalho

Produção Artística: Jacque Carvalho

Elaboração: Léo Bertozzi

Produção Cultural: Ana Siqueira

Elenco principal:

Lucas Carvalho (Jacques), Deborah Soares (Zélia) e Dema Melo, com participação de outros atores da cidade.

Corpo de dança:

Thamara Louise, Julia Ferreira e Mariely Carvalho, além de demais bailarinas e participação especial de Gabriel Solano.

Serviço

Espetáculo: Jacques – Amor e Caridade

Data: Domingo, 27 de abril

Horário: 19h

Local: Teatro Benigno Gaiga (Urca)

Endereço: Praça Getúlio Vargas, s/n – Centro, Poços de Caldas

Entrada: Gratuita