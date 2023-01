Espetáculo musical CONGELADOS volta à Urca nesse domingo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O espetáculo Congelados, que fez um enorme sucesso no final do ano passado, volta com duas apresentações nesse domingo (22), abrilhantando ainda mais programação do “ Viva Urca!”

O espetáculo é uma adaptação inspirada na produção da Broadway “Frozen” e possui cerca de 30 alunos, que se revezam cantando AO VIVO, dançando e interpretando, para dar vida a essa história do potente amor entre duas irmãs: as princesas Anna e Elsa!

Com direção geral e coreografias de Bia Câmara e direção vocal de Filip Maluf, o espetáculo é o resultado do curso de Prática de Montagem do Teatro Musical de Poços de Caldas e promete emocionar pessoas de todas as idades.

As duas últimas apresentações vão acontecer em duas opções de horários: às 15:30 e às 19:30.

Os ingressos antecipados estão à venda na loja “Salamê Minguê” que fica na rua Rio de Janeiro, 75 – Centro.

Bebês de colo (até dois anos), que não forem ocupar assentos, não pagam. Crianças de qualquer idade que forem ocupar assento pagam ingresso no valor vigente no dia da compra.

É obrigatório o uso de máscaras dentro do teatro, durante toda a apresentação.

SERVIÇO:

Local: Espaço Cultural da Urca

Dia: 22.01.23

Horários: 15h30 e 19h30

Beatriz Aquino