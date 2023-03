Espetáculo Teatral Carta ao Meu Corpo se apresenta no Coreto

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Companhia de Teatro Conscius Dementia, apresenta o espetáculo Carta ao Meu Corpo no domingo, dia 26 de março de 2023. O evento é gratuito e o grupo vai passar o chapéu após a apresentação para contribuição voluntária.

“Carta ao meu Corpo” é um pedido de desculpas, uma reconexão, uma busca pelo autoconhecimento e pela auto aceitação do próprio corpo. Numa sociedade que exalta corpos magros e malhados, ser gorda ainda é visto com maus olhos; como alguém que não se cuida, como alguém doente e não simplesmente como uma característica física. Isso faz com que pessoas gordas, em especial mulheres, que recebem muito mais essa cobrança, passem a se odiar, a não se reconhecer, a querer o corpo da revista e da novela e para alcançar esses objetivos fazem o que for necessário em dietas, cirurgias, exercícios excessivos.

Segundo a atriz Rafaela Jacon Dutra, a ideia é trazer à tona uma reflexão sobre nosso corpo, mostrando que ele é lindo da forma que ele é. A atriz compartilha com o público a sua própria história, fazendo com que haja reconhecimento da mesma enquanto o espetáculo acontece.

Um dos objetivos da montagem foi o espetáculo ser adaptável a qualquer espaço, e essa flexibilidade tem sido explorada desde a sua estreia no dia 10 de julho de 2022. O espetáculo já ocupou livraria, parque, escola e Galeria de Arte. Com a vontade de se apresentar mais vezes e de forma independente, o grupo tem se colocado no mundo. Essa apresentação é uma forma do grupo continuar a circulação do espetáculo pelos diversos espaços da cidade.

A cia convida todos a viver essa experiência. Abaixo você conhece a equipe responsável por tornar “Carta ao Meu Corpo” uma realidade.

Livre adaptação do texto de Rafa Cappai por Rafaela Jacon Dutra Direção geral e atuação: Rafaela Jacon Dutra

Direção, atuação, concepção do cenário, figurino e composição musical: Larissa Garcia

Atuação e assistente de maquiagem: Gabriela Severini

Sonoplastia, maquiagem, cenotécnica e produção executiva : Danielle Marques Pré e pós produção: Cia de Teatro Conscius Dementia

Cenotécnico (convidado): Diego Pereira

Produção e gravação musical (convidado): Raul Torres Bernardo

Serviço:

Espetáculo: “Carta ao Meu Corpo”

Dia: 26/03/2023

Horário: 15h

Local: Praça Pedro Sanches – Coreto

Quanto: Gratuito, após a apresentação o grupo passará o chapéu para contribuição voluntária do público (dinheiro ou pix).

Para mais informações:

35 9 9205 9555 – Rafaela Jacon Dutra Instagram: @ciaconsciusdementia E-mail: consciusdementia@gmail.com