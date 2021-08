Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ESPETINHO MISTO & BOLO DOCE DE MILHO

INGREDIENTES DO ESPETINHO

300 gr. de carne bovina de primeira em cubos

300 gr. de pernil suíno em cubos

1 cebola roxa em cubos

1 pimentão amarelo em cubos

10 espetinhos de bambu encharcados com água

Sal, champignon em conserva, abobrinhas fatiadas ou em cubos a gosto

PREPARO

Deixe os espetos submersos em água para encharcarem e não queimarem.

Tempere antecipadamente o porco com sal e suco de limão, tempere a carne bovina e os legumes somente com sal.

Monte os espetos intercalando os ingredientes, asse em grelha ou chapa quente até o ponto desejado e sirva quente acompanhado de sua farofa predileta.

INGREDIENTES DO BOLO

5 espigas de milho verde grandes

1 xícara de chá de açúcar refinado

1 xícara de chá de leite

4 ovos

2 colheres de sopa de farinha de trigo

1 xícara de chá de queijo ralado

½ xícara de chá de óleo vegetal

1 colher de sopa rasa de fermento em pó

1 pitada de sal

PREPARO

Bata tudo no liquidificador, menos o queijo e fermento, por último entre com o fermento bata levemente, misture o queijo manualmente e asse em assadeira untada até dourar.