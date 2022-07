Esquadrilha da Fumaça se apresenta neste sábado em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Parte integrante dos festejos dos 150 anos de Poços de Caldas, comemorados em 6 de novembro, e aos 79 anos do Aeroclube da cidade, acontece, neste sábado, 23, uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça. O evento acontece no aeroporto e contará com a participação dos sete aviões A-29 Super Tucano da Força Aérea Brasileira. A demonstração começará às 15h30, com previsão de 45 minutos de show no céu.

A recomendação é de que o público chegue com antecedência. As pessoas poderão observar as manobras posicionando-se dentro do aeroporto local e também no Parque Ecológico da Zona Sul, que estará recebendo atrações do Julhofest, de 11h até às 18h.

Os portões do aeroporto abrem a partir de 10h e as atrações terão início a partir do meio-dia, com som mecânico, stands com seis cervejarias locais e praça de alimentação a cargo do aeroclube. O trânsito será coordenado pelos agentes de trânsito municipais e apoio da GCM e PM. Quando o estacionamento regular nas vias estiver lotado, o acesso será fechado para carros, sendo permitido apenas o acesso a pé ao local.

De acordo com decreto publicado na última sexta, 22, fica proibida a entrada no evento de garrafas de vidro e também de latas de alumínio, bem como quaisquer outros materiais cortantes e/ou perfurantes. Ainda de acordo com o decreto, fica proibida a prática de esportes aéreos, bem como utilização de drones num raio de 10 km ao redor do Aeroporto local. Também os voos na rampa de paraglider, no alto do Cristo, estarão suspensos no sábado. Fica proibida também o comércio ambulante no interior dos espaços de realização dos eventos

Aeroclube

O Aeroclube de Poços de Caldas está em pleno funcionamento desde o ano de 1943. Nele são oferecidos cursos de pilotagem para quem desejar seguir carreira na aviação civil brasileira, ou deseja voar por hobby. Sua estrutura é completa com sala de aula, sanitários, secretaria, e sala de instruções. A apresentação da Esquadrilha da Fumaça é organizada pela Prefeitura com total apoio do Aeroclube.

Julhofest

Confira a programação do Julhofest neste sábado, no Parque Ecológico da Zona Sul:

11h – Banda Pão e Circo (música)

13h – Espetáculo O Continuum das Danças Urbanas (dança)

13h – Hora do equilíbrio (circo)

14h – Banda Casullo (música)

16h30 – Show Case – Original Crew (dança)

17h – Grupo Samba di Vinil (música)