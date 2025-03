Está decretada a folia! Rei Momo já está com a chave da cidade e comanda o Carnaval 2025

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Poços de Caldas já respira Carnaval, com os primeiros acordes da Banda do Miguelzinho, no evento que marca a abertura oficial da programação: a entrega simbólica da chave da cidade pelo prefeito Paulo Ney ao Rei Momo, Marquinho Oliveira, nas escadarias da antiga Prefeitura, na região central. Como sempre, a animação e a irreverência ficaram por conta da Charanga dos Artistas.

“É com alegria que entrego simbolicamente a chave da cidade para o Rei Momo e decreto a abertura oficial do Carnaval de Poços de Caldas. A Prefeitura trabalhou de forma integrada e efetiva para garantir que a festa ocorra de maneira segura, desde a infraestrutura até o efetivo e equipe, passando pela elaboração da programação, organização de trânsito, decoração, tudo pensado em detalhes para que a população e os nossos visitantes possam curtir muito o Carnaval neste ano”, destacou o prefeito Paulo Ney.

O secretário municipal de Turismo, Arison Siqueira, enfatizou que a segurança é uma das prioridades, com reforço no policiamento e um esquema especial para garantir a tranquilidade dos participantes. “A proposta é oferecer uma programação diversificada, capaz de atender a todos os públicos, desde as famílias até os foliões que participam dos blocos. Queremos um Carnaval vibrante, mas também seguro e bem estruturado”, afirmou.

O Rei Momo Marquinho Oliveira é a autoridade máxima do Carnaval de Poços de Caldas pela 12ª vez. “Temos certeza de que o Carnaval 2025 será mais um grande sucesso, tanto para os poços-caldenses quanto para os turistas. Minha expectativa é a melhor possível. Esperamos que seja um Carnaval da família, que todos saibam se divertir de maneira segura, com muita animação e descontração. Já aproveito para convidar a todos para acompanhar a programação, que está recheada de atrações para todos os gostos”, ressaltou o Rei Momo, Marquinho Oliveira.

Tradicionalmente, a cerimônia de entrega da chave é comandada pela Charanga dos Artistas, com a animação da Banda do Miguelzinho. Após a entrega da chave ao Rei Momo, a Charanga seguiu em cordão até o Parque José Affonso Junqueira. No palco atrás do Palace Hotel, a partir das 19h30, a música continua com Pedro Cezar e 2º DP e Banda Viva La Vida!, às 22h.

Em 2025, a programação está recheada de atividades para atender aos mais variados gostos, em diferentes pontos da cidade, como Praça Dom Pedro II, Praça Pedro Sanches, Parque José Affonso Junqueira, Praça do Museu, Cascatinha, Praça Getúlio Vargas e Country Club. Entre as atrações, destaque para a Charanga dos Artistas, Frevo na Fobica, Banda do Lira, Carnabebê, Banho à Fantasia, além de shows e desfiles de blocos de rua.

Confira a programação completa: https://pocosdecaldas.mg.gov.br/carnaval/