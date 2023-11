Estabelecimento comercial é furtado no Centro de Poços de Caldas

Na madrugada de hoje, 30, por volta das 04h28min, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial na Rua Rio Grande do Sul, Bairro Centro, em Poços de Caldas.

Ao chegar ao local, à equipe policial deparou-se com o vidro frontal de uma loja de roupas quebrado, indicando a ação criminosa. Imediatamente, os policiais entraram em contato telefônico com um funcionário, 28 anos, conhecido das autoridades, que prontamente deslocou-se até o endereço. Ao chegar, constatou-se o desaparecimento de diversas peças de roupas masculinas e femininas, sendo impossível determinar a quantidade exata do furto.

Uma pedra, utilizada para o arrombamento, foi deixada no local. A Perícia Técnica compareceu e realizou os procedimentos padrão para coleta de evidências.

Cabe destacar que o estabelecimento comercial possui câmeras de videomonitoramento, porém, somente a proprietária tem acesso às imagens. A investigação segue em andamento.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM

