Estabelecimentos são interditados por causa de aglomeração em Poços de Caldas

Comitê do Covid-19 tem recebido um número maior de denúncias sobre estabelecimentos que não estão cumprindo os protocolos de saúde e segurança no combate ao coronavírus. A fiscalização ocorre todos os dias, inclusive no período noturno, mas nos sábados e domingos os fiscais tem registrado mais ocorrências de aglomeração. “Durante a semana são denúncias pontuais, a fiscalização vai até o local e quando é pertinente, faz a notificação. Mas aos finais de semana, estamos percebendo um desrespeito.As pessoas estão se encontrando, fazendo confraternizações, se aglomerando e alguns estabelecimentos não estão cumprindo os protocolos de saúde e segurança. Todos os setores estão cientes das consequências. Vamos trabalhar com tolerância zero”, explicou Fernanda Soares, integrante do Comitê Extraordinário COVID-19 e assessora jurídica do Procon.

Nestes últimos dois finais de semana 5 estabelecimentos foram interditados e 3 multados, entre eles, uma república que fazia uma festa no Jardim Country Club, multada em R$14 mil.

Importante deixar claro que após a interdição, se o estabelecimento for reincidente, a empresa perderá o alvará de forma definitiva. “As pessoas precisam entender que este é um momento de corresponsabilidade, todos precisam usar a máscara, o álcool em gel, manter o distanciamento e evitar as aglomerações para contermos o avanço da doença na nossa cidade”, reiterou Fernanda Soares.

As denúncias podem ser feitas pelo 153 (Guarda Municipal) ou pelo email : comite19pc@gmail.com