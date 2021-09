Estacionamento rotativo em Poços de Caldas tem aumento de 6,73%

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Conforme prevê o contrato selado entre a Prefeitura de Poços de Caldas e a empresa responsável pelo estacionamento rotativo pago no município, EXP Parking, a cada 12 meses de serviços é realizada a atualização dos valores aplicados com base ao INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). O último reajuste realizado em Poços aconteceu em dezembro de 2019 e portanto, a nova atualização estava prevista para dezembro de 2020.

Devido a Pandemia, o município negociou com a empresa para que tal reajuste não fosse repassado em 2020 e ainda entre as medidas de recuperação tomadas pela Prefeitura, junto ao Comitê Extraordinário Covid-19, o serviço chegou a ser suspenso no mês de março, quando o município foi classificado dentro do programa Minas Consciente na Onda Roxa, a mais restritiva do estado.

O reajuste é de 6,73% e tem como base o INPC de dezembro de 2019 a dezembro de 2020. Os novos valores passam a vigorar a partir desta quarta-feira (01) e têm vigência nas três áreas de abrangência do estacionamento rotativo pago na cidade.

Com a atualização, as vagas de 5 metros passam de R$2,20 para R$2,35 e as vagas estendidas de 6 metros, passam de R$2,60 para R$2,75, conforme o cronograma a seguir.

Área 1: para o período de uma hora, R$2,35 (dois reais e trinta e cinco centavos) para as vagas de 5 metros, e R$2,75 (dois reais e sessenta e cinco centavos) para as vagas de 6 metros;

Área 2: para o período de duas horas, R$2,35 (dois reais e trinta e cinco centavos) para as vagas de 5 metros, e R$2,75 (dois reais e sessenta e cinco centavos) para as vagas de 6 metros;

Área 3: para o período de três horas, R$2,35 (dois reais etrinta e cinco centavos) para as vagas de 5 metros, e R$2,75 (dois reais e sessenta e cinco centavos) para as vagas de 6 metros.

FRACIONAMENTO

Em todas as áreas existe a opção de pagar por frações de 30 minutos nos parquímetros, com os funcionários ou através dos aplicativos para celular.

Após estacionar o seu veículo em uma vaga, há até 10 minutos de tolerância para que você regularize sua permanência.