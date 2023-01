Estádio Ronaldão é vistoriado para estreia da Caldense no Campeonato Mineiro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

O Estádio Municipal Doutor Ronaldo Junqueira recebeu a visita de um representante da Associação Atlética Caldense vistoriar as instalações do estádio, bem como o andamento das melhorias feitas pela Prefeitura Municipal.

João Batista Damata, coordenador de manutenção do clube, a convite dos secretários municipal, Fernando Henrique dos Santos e José Benedito Damião, que respectivamente são responsáveis pelas pastas de Esporte e Obras no município, esteve no estádio para uma vistoria com ambos servidores.

O intuito da visita foi observar as melhorias que foram efetuadas, bem como a necessidade de últimos reparos a serem realizados para que a Veterana possa estrear diante de sua torcida no próximo sábado (28).

Compareci no estádio Ronaldão para acompanhar os trabalhos de manutenção e as melhorias realizadas pela Prefeitura, e vistoriar os quesitos do protocolo a serem cumpridos que são exigidos no regulamento da competição. “As principais melhorias que inclusive já foram aprovadas pela Federação Mineira de Futebol, são o gramado que está ótimo e em perfeitas condições de jogo, bem como a Sala do Var que recebeu as devidas adequações solicitadas. Agora, estão sendo realizadas as adequações visando a segurança do torcedor, atendendo os apontamentos feitos pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, para a obtenção dos Alvarás da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e CREA.”

Segundo o secretário de esportes, Fernando Henrique dos Santos, o Estádio Municipal Doutor Ronaldo Junqueira está praticamente pronto para a estreia da Caldense em casa. “A pedido da Polícia Militar, estamos retirando os entulhos que são resíduos das obras que foram feitas, e também vamos proceder toda a limpeza do Estádio, inclusive toda a arquibancada para bem receber nossos torcedores, nossa expectativa é que na quarta-feira tudo esteja pronto e o Ronaldão devidamente liberado pro início da temporada 2023”, observou.

O Campeonato Mineiro teve início no último sábado, e a Caldense estreou contra o Atlético jogando fora de casa em jogo realizado no estádio Independência em Belo Horizonte. A equipe da capital superou a Veterana pelo placar de 2X1.