Estádio Ronaldão está pronto para a estreia da Caldense no Campeonato Mineiro Módulo II

O Estádio Municipal Dr. Ronaldo Junqueira, o Ronaldão, está oficialmente liberado para receber partidas de futebol profissional com público. A estreia da Caldense no Campeonato Mineiro Módulo II será neste domingo, 4 de maio, às 10h, contra o Patrocinense.

Nesta terça-feira (29), a Federação Mineira de Futebol (FMF) publicou em seu site oficial a aprovação de todos os laudos técnicos necessários para a realização de jogos no local. Foram validados os laudos de Segurança, Prevenção e Combate a Incêndio, Engenharia e Condições Sanitárias e de Higiene.

Desde outubro de 2024, a Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, atuou de forma conjunta com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e demais órgãos competentes para garantir que o estádio atendesse a todas as exigências legais. Todo o processo envolveu adequações estruturais e documentais, visando à segurança de atletas, torcedores e trabalhadores.

Também nesta terça-feira, foi realizada no próprio estádio a reunião de planejamento do plano de ação para a partida de estreia. Participaram representantes da Prefeitura, das forças de segurança, das torcidas organizadas, da diretoria da Caldense, responsáveis pela lanchonete e demais envolvidos na organização do evento.

“O Ronaldão está pronto para mais uma temporada do futebol profissional. É um trabalho coletivo que reforça nosso compromisso com o esporte e com a segurança da população”, destacou o secretária de Esportes, Zélia Maria Testi.

Ingressos e arquibancadas

A arquibancada descoberta do Ronaldão estará aberta para a estreia da Caldense, em caráter experimental. Os ingressos terão preços acessíveis: R$ 10 a meia-entrada e R$ 20 a inteira para o setor descoberto. Na arquibancada coberta, os valores serão de R$ 15 a meia e R$ 30 a inteira.

A diretoria da Caldense já solicitou a carga de ingressos à Federação Mineira e anunciará em breve os pontos e horários de venda. O clube reforça que, caso a demanda de público na arquibancada descoberta seja suficiente para cobrir os custos operacionais, outros jogos também poderão contar com esse setor aberto.

Além disso, o torcedor tem a opção de adquirir o plano de sócio-torcedor Duson, que garante entrada em todos os jogos com mando da Caldense no campeonato e oferece benefícios.