Estádio Ronaldão recebe reforma para Campeonato Mineiro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A Prefeitura, por meio das secretarias de Esportes, Obras e Serviços Públicos está revitalizando o Estádio Municipal Dr. Ronaldo Junqueira, o Ronaldão, para ficar apto a receber o Campeonato Mineiro 2023.

Os alambrados estão todos sendo reinstalados e pintados. A arquibancada foi toda revitalizada e pintada, anexo sendo construído, sala nova de VAR (Sistema de Árbitro de Vídeo) com tecnologia para que os lances sejam avaliados. As salas de imprensa foram todas readaptas com pinturas, manutenções, novas divisões e sistema de wi-fi para receber a imprensa de toda a região. Será instalada internet com mais 30 megabytes para todas as salas.

Segundo o secretário de Obras, José Benedito Damião, as melhorias estão em 90 % concluídas. ” As obras estão sendo intensificadas e até o início de janeiro tudo estará pronto. O anexo foi um pedido da Federação Mineira de Futebol, e está sendo todo adaptado para o recebimento dos jogadores, além da sala do VAR que é novidade neste ano.”

O gramado também está sendo revitalizado, com plantio de nova grama em locais com falhas, nivelamento com equipamento compactador para correção de áreas desniveladas, perfuração com grampeador manual para descompactação, aeração e melhoria de drenagem, leve cobertura com material orgânico e areia nos locais mais degradado, adubação com fertilizante químico mineral (NPK), remoção de pragas e ervas daninhas, serviço de irrigação diária e podas de correção regulares. “O pregão para troca do gramado não deu certo, pois apenas uma empresa manifestou interesse, mas não aceitou o valor apresentado pela Prefeitura. Estamos fazendo a recuperação do estádio da melhor maneira possível conforme os critérios da FMF , estamos sempre em contato com a Caldense também e até a estreia do mineiro estaremos em melhores condições de estreia do que em anos anteriores”, informa o secretário de Esportes, Fernando Santos.

O Campeonato Mineiro começa no dia 21 de janeiro e o primeiro jogo da Caldense no Ronaldão está marcado para o final de semana do dia 28 de janeiro, contra o Democrata GV.