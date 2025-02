Estão abertas inscrições para cursos gratuitos de eletricista em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Estão abertas as inscrições para dois cursos gratuitos na área de eletricidade, uma parceria entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, a empresa Frooty e o SENAI Poços de Caldas.

Os cursos oferecidos são: Iniciação Profissional em Eletricidade Básica, com carga horária de 12 horas, e Aperfeiçoamento Profissional em Instalações Elétricas Prediais, com 40 horas de duração. As aulas acontecerão aos sábados, das 8h às 12h, com início previsto para o dia 8 de março de 2025.

Os interessados devem comparecer ao SENAI Poços de Caldas, localizado na Rua Pedro Barbosa, 600 – Jardim Formosa, até o dia 28 de fevereiro de 2025 para realizar a inscrição, portando RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. As vagas são limitadas.

Para mais informações, a Prefeitura disponibiliza os telefones (35) 3729-2600 e (35) 98826-9867.