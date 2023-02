Estreia nacional da peça infantil Peppa Pig acontecerá na Urca

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Neste sábado (12), a peça de teatro infantil Peppa Pig. Os famosos personagens do desenho animado que encantaram a criançada agoram estarão presentes no palco da Urca.

O espetáculo começa às 16hs.

Peppa é uma porquinha rechonchuda que mora com seu irmãozinho George, sua mãe e seu pai. Ela adora brincar e pular em poças de lama, e suas aventuras sempre acabam bem e com roncos de risadas.O desenho é uma sátira muito bem feita e engraçada . Retrata várias facetas reais das crianças e da relação entre elas e seus irmãos, amigos. A personagem foi criada no final dos anos 90 pela empresa Astley Baker Davies. Mas foi só em meados dos anos 2000 que Peppa ganhou o seu primeiro episódio na TV, no Reino Unido.

Com mais de 15 anos de sucesso no mundo inteiro, a personagem continua ganhando cada vez mais fãs.

SERVIÇO:

Peppa Pig – TEATRO

TEATRO DA URCA

SÁBADO 11.02 – 16HS

Beatriz Aquino