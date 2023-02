Estrutura de Feira de Agronegócios desaba em Alfenas

Na tarde desta quarta-feira (15), uma feira de agronegócios localizada próximo ao trevo que liga Alfenas a Serrania foi afetada por fortes chuvas e ventos, ocasionando a queda da estrutura do evento e deixando cinco pessoas feridas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a situação causou danos materiais e vítimas.

Quatro pessoas sofreram ferimentos leves levadas por meios próprios para o Hospital Alzira Velano. Já uma mulher de 26 anos teve fraturas de tíbia/fíbula e escápula, atendida pelo resgate dos bombeiros e encaminhada para o hospital.

Os bombeiros informaram que a feira de agronegócios possuía um processo de segurança contra incêndio e pânico aprovado, o que indica que estava regularizada. A equipe de salvamento realizou averiguações no local.

