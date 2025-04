Estrutura está sendo preparada para a Festa do Trabalhador em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta quinta-feira, 1º de maio, Poços de Caldas se prepara para celebrar o Dia do Trabalhador com uma programação repleta de atrações nos parques Municipal Antônio Molinari e Ecológico da Zona Sul. Com entrada gratuita, a tradicional festa promete um dia inteiro de lazer, música, esporte e diversão para toda a família.

Nesta segunda-feira(28), as equipes de montagem trabalham intensamente para deixar tudo pronto para o evento. A estrutura instalada nos dois parques inclui palcos, tendas, brinquedos infláveis, espaços para atividades esportivas, além de uma ampla praça de alimentação. A expectativa é proporcionar momentos de alegria, integração e reconhecimento para todos os trabalhadores.

No Parque Municipal Antônio Molinari, localizado na região oeste da cidade, os portões serão abertos às 10h. Durante todo o dia, o público poderá participar de aulas de dança e práticas esportivas, além de curtir apresentações musicais que começam às 11h30 com o grupo Trio Raiz. Na sequência, se apresentam Vanessa Costa (13h), João Guilherme (15h) e a dupla Giovani & Denilson (17h). Nos intervalos dos shows, a animação ficará por conta do DJ Chocolate.

Simultaneamente, no Parque Ecológico da Zona Sul, a programação também começa às 10h e contará com atividades para todas as idades. A parte musical terá início com Lucas Drake às 11h30, seguido pelo grupo Samba Di Vinil às 13h e pela dupla Bruno & Vanutti às 15h. A discotecagem dos intervalos será comandada pela DJ IsaDBob.

Para as crianças, a festa será ainda mais especial, com brinquedos infláveis como tobogã, centopeia, castelo pula-pula, cama elástica e distribuição gratuita de algodão-doce.

Gastronomia e segurança

A praça de alimentação contará com barracas de instituições assistenciais da cidade, selecionadas via Chamada Pública, e stands de cervejarias artesanais locais, oferecendo variadas opções de comidas e bebidas. Como nas edições anteriores, é proibida a entrada com coolers e objetos perfurocortantes, e haverá revista nas entradas para garantir a segurança de todos.

O esquema de segurança inclui a atuação da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e de uma equipe de segurança privada contratada especialmente para o evento.

A realização da Festa do Trabalhador é fruto da união de esforços das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Turismo, Esportes, Defesa Social, Cultura, Saúde, Serviços Públicos, Promoção Social, Obras e Comunicação Social, com apoio do DMAE, DME, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Franco Martins, a celebração é uma oportunidade de homenagear os trabalhadores de maneira alegre, segura e inclusiva. “É uma tradição que valoriza quem constrói o dia a dia da nossa cidade com esforço e dedicação”, destacou.

Confira a programação:

Parque Municipal Antônio Molinari

Abertura dos portões: 10h

Atividades esportivas e aulas de dança: durante todo o dia

Praça de alimentação: instituições assistenciais e cervejarias artesanais

Shows:

11h30 – Trio Raiz

13h – Vanessa Costa

15h – João Guilherme

17h – Giovani & Denilson

Intervalos: DJ Chocolate

Parque Ecológico da Zona Sul

Abertura dos portões: 10h

Atividades esportivas e aulas de dança: durante todo o dia

Praça de alimentação: instituições assistenciais e cervejarias artesanais

Shows:

11h30 – Lucas Drake

13h – Samba Di Vinil

15h – Bruno & Vanutti

Intervalos: DJ IsaDBob