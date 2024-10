Estudante de Fisioterapia da PUC Minas Poços de Caldas se destaca como atleta da Seleção Brasileira de Cricket

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Aluna do sétimo período do Curso de Fisioterapia, Lara Bittencourt representa o país na modalidade há cinco anos

Lara Bittencourt Moisés, de 22 anos, está no sétimo período do Curso de Fisioterapia da PUC Minas Poços de Caldas e tem se destacado como atleta da Seleção Brasileira de Cricket. Natural de Poços de Caldas, a jovem defende as cores do país desde 2019 e já conquistou dois campeonatos Sul-Americanos; em 2019 e 2024.

Lara começou a praticar cricket aos 13 anos, por meio de um projeto social que era desenvolvido na escola onde estudava, o Colégio Municipal Doutor José Vargas de Souza. Com o passar do tempo, as habilidades evoluíram e logo a atleta começou a treinar intensamente na Caldense antes de chegar à Seleção.

A aluna também atuou pelo time municipal de Poços de Caldas, mas hoje se dedica exclusivamente aos estudos e, enquanto atleta, à Seleção Brasileira. “Essa é sem dúvidas uma das partes mais difíceis, principalmente por questão de tempo, com aulas na faculdade, campeonatos e compromissos que temos como Seleção. Porém não é impossível, acredito que demanda uma certa disciplina a mais para seguir uma rotina, mas tudo acaba dando certo”, afirma.

A função principal da atleta é bowler (a arremessadora do time). O arremesso no qual Lara é especialista é chamado off spin que é caracterizado pelo efeito que é dado à bola, com o intuito de fazê-la mudar de direção quando toca o chão. No entanto, a jogadora também desempenha a função denominada de all rounder. Nesta posição, a atleta consegue cumprir diversos papeis táticos dentro de campo.

“Tem sido cada vez mais gratificante poder crescer junto com esse esporte. Uma das coisas que mais gosto sobre o Cricket Brasil é que entre todos os países do mundo, o Brasil foi o primeiro a assinar contrato com a equipe feminina antes da masculina, mesmo em um mundo onde a modalidade masculina domina. Por ser um esporte pouco conhecido ainda no Brasil, eu pude realmente ver o quanto tem crescido e como agora nosso papel de Seleção é inspirar as crianças que estão começando onde a gente começou, nos projetos. Mostrar para elas que qualquer pessoa pode jogar cricket e crescer dentro dele. Não precisa ser só meninos, não precisa ter certo tipo de corpo, só precisa ter vontade e determinação; o resto vem de consequência”, enfatiza.

Pela Seleção, Lara Bittencourt foi bicampeã sul-americana (2019 e 2024); ficou em segundo lugar nas Qualificatórias americanas para a Copa do Mundo de 2021 e obteve a sexta colocação no Kwibuka Women’s Tournament, torneio sub20 realizado em 2022, em Ruanda. De acordo com a atleta, o próximo objetivo da equipe é conseguir um bom resultado nas Qualificatórias da Copa do Mundo, em março de 2025, para garantir vaga no torneio mundial.

“A expectativa está alta para ganharmos. Nosso time tem se preparado bastante com foco total nesse campeonato e chegar mais perto do sonho de estar em uma Copa do Mundo”, acrescenta.