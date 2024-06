Estudantes vencedores do concurso de desenho e redação sobre trabalho infantil são premiados

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Considerando a relevância que a incidência do trabalho irregular e exploratório exercido por crianças e adolescentes traz, o AEPETI – Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil realizou o concurso cultural de redação e desenho como campanha educativa sobre o assunto. A premiação do concurso, destinado aos alunos do Ensino Fundamental das escolas estaduais e municipais, foi realizada na tarde da última quinta-feira (13), no Espaço Cultural da Urca.

Desde o início do ano, a equipe AEPETI visitou as escolas públicas do município, contatou os gestores escolares e realizou reuniões com a participação da Secretaria Municipal de Ensino e Superintendência Regional de Ensino de Poços de Caldas para apresentar, divulgar e sensibilizar sobre a importância do trabalho pedagógico com o tema e a participação dos alunos no Concurso de Desenho e Redação AEPETI.

O concurso de redação e desenho envolveu um grande número de alunos e professores em uma reflexão crítica sobre os impactos do trabalho infantil. A iniciativa não só incentivou a expressão criativa, mas também a participação social, demonstrando que a educação e a cultura são ferramentas poderosas na luta contra o trabalho infantil.

“É muito importante que as ações comecem nas escolas, trabalhando sobre o tema do trabalho infantil com as crianças e adolescentes para que eles já comecem a ter consciência sobre isso e se tornem também multiplicadores das informações”, destacou a secretária municipal de Educação, Deborah Brianezi.

O concurso abrangeu duas categorias: desenho, para crianças entre 7 e 12 anos; e redação, para adolescentes entre 13 e 17 anos. Todos os participantes são alunos regularmente matriculados no Ensino Fundamental da rede pública de ensino.

AEPETI

O AEPETI é desenvolvido em Poços de Caldas pela Associação de Promoção Humana e Ação Social (APHAS), por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Promoção Social. “Neste evento específico, foram trabalhadas com as crianças e adolescentes das escolas públicas do município informações gerais sobre o que é o trabalho infantil, porque ele é prejudicial, quem pode trabalhar como menor aprendiz e de que forma”, explica a presidente da APHAS, Nelma Cristina Moreira.

O AEPETI realiza ações estratégicas de direcionamento para crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho irregular. As ações englobam também campanhas educativas visando conscientizar a população. “Com o concurso, nossa intenção foi conscientizar as crianças e adolescentes sobre os riscos e consequências do trabalho irregular, quando eles estão sendo explorados e quando há algum tipo de violação de direitos”, pontuou a coordenadora do AEPETI, Isabela Maria Vieira de Souza Pereira.

A ação marca a programação alusiva ao Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil, celebrado na última quarta-feira (12). A data é dedicada a promover reflexões sobre os direitos fundamentais de todas as crianças e conscientizar a sociedade sobre os danos do trabalho infantil e a urgência de erradicá-lo globalmente.

ESCOLAS VENCEDORAS:

Escola Municipal José Mamud Assan

Escola Estadual João Eugênio de Almeida

Escola Municipal Prof. Nicolina Bernardo

Escola Municipal Vitalina Rossi

Escola Municipal Raphael Sanches

CATEGORIA DESENHO – VENCEDORES

1º Lugar:

Estudante: Giulia Alves Marques

6º ano – Escola Municipal José Mamud Assan

Professora Orientadora: Fabrine Dias Veiga

2º Lugar:

Estudante: Lívia de Prado Tobias

6º ano – Escola Municipal Raphael Sanches

Professora Orientadora: Maria das Graças de Almeida Tomaz

3º Lugar:

Estudante: Lorenzo Silva

4º ano A – Escola Municipal Vitalina Rossi

Professora Orientadora: Geisiane de Cássia Gonçalves Ferreira

Menção honrosa:

Estudante: Esther Ambrogi Alves

6º ano A – Escola Estadual João Eugênio de Almeida

Professora Orientadora: Karla Maciel

Estudante: Isabela Sanchez Silva

4º ano A – Escola Municipal Vitalina Rossi Professora Orientadora: Geisiane de Cássia Gonçalves Ferreira

Estudante: Rafaela Muniz Bernardes

1º ano A – Escola Estadual Dr. João Eugênio de Almeida

Professora Orientadora: Magali Maciel Janaro

CATEGORIA REDAÇÃO – VENCEDORES

1º Lugar:

Estudante: Carla Maria Sances dos Reis

9º ano – Escola Municipal Prof. Nicolina Bernardo

Professora Orientadora: Débora dos Santos Costa

2º Lugar:

Estudante: Maria Rita Franco Morais Garcia

9º ano B – Escola Estadual Dr. João Eugênio de Almeida

Professora Orientadora: Alessandra Mara Dias

3º Lugar:

Estudante: Samuel César Luciano

8º ano A – Escola Estadual Dr. João Eugênio de Almeida

Professora Orientadora: Márcia

Menção honrosa:

Estudante: Wallace Junio Rodopiano

9º ano B – Escola Estadual João Eugênio de Almeida

Professora Orientadora: Alessandra Mara Dias