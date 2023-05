Etapa regional do Coopsportes acontece neste sábado na Caldense

A etapa regional do Coopsportes – Esportes Cooperativos de Minas Gerais Poços de Caldas acontecerá neste sábado (06), na sede da Associação Atlética Caldense.

O evento, que terá sua abertura às 08h, reúne centenas de atletas de mais de dez cooperativas do sul de Minas. O objetivo é despertar o interesse pela prática do esporte e pelo cooperativismo, ao mesmo tempo, estimulando a integração de dirigentes, funcionários e cooperados das cooperativas do Estado.

O nosso município estará sendo representado pela Unimed Poços de Caldas, que disputa as seguintes modalidades: Dama, Futsal Masculino, Tênis de Mesa, Vôlei de Dupla Feminino, Vôles de Dupla Masculino e Xadrez. Caso se classifique, a cooperativa de saúde estará representando a cidade na final, em Belo Horizonte, nos dias 01, 02 e 03 de setembro.

Beatriz Aquino

