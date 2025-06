Evento beneficente une forças em prol da Santa Casa, GAAPO e Lar dos Velhinhos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Bingo, feijoada e leilão de bezerros acontecem nos dias 7 e 8 de junho, no bairro Dom Bosco

Nos dias 7 e 8 de junho, o Centro de Eventos do Lar dos Velhinhos, localizado na Rua Dom Bosco, 130, será palco de uma grande ação beneficente em Poços de Caldas. Três instituições de referência — a Santa Casa, o GAAPO (Grupo de Assistência e Apoio ao Paciente Oncológico) e o Lar dos Velhinhos — se uniram para promover um bingo, uma feijoada e um leilão de vivos, com toda a renda revertida para suas atividades assistenciais.

Na manhã da última quarta-feira (05), representantes das entidades participaram de uma reunião no Lar dos Velhinhos, ao lado do vereador Neno Gouvêa e do assessor parlamentar Anderson Santos, que representou o deputado estadual Rodrigo Lopes e o vereador Douglas Dofu, presidente da Câmara Municipal. O objetivo do encontro foi acertar os últimos detalhes da programação e reforçar o convite à população.

Segundo o vereador Neno Gouvêa, a ideia surgiu em conjunto com o vereador Douglas Dofu: “Reunimos com o pessoal do Lar dos Velhinhos e todos abraçaram a causa. Graças ao apoio da comissão organizadora, já conseguimos a doação de mais de 45 bezerros para o leilão”, afirmou.

A agenda começa no sábado (07), às 19h30, com um Bingo Beneficente, em prol do GAAPO e da Unacon, que contará com uma enorme quantidade de prendas arrecadadas com a sociedade e um cardápio especial, que contará com porções, lanches, canjiquinha, entre outros.

A fundadora do GAAPO, Claudia Rocha, que também é representante da Santa Casa, destacou a relevância da iniciativa: “É um evento que vai colaborar diretamente com as ações do GAAPO e com a melhoria da estrutura da Unacon. Convidamos toda a população para fazer parte dessa festa.”

Já no domingo (08), a partir das 11h30, será servida uma Feijoada Beneficente em prol do Lar dos Velhinhos, com cardápio completo (feijoada, arroz, couve, farofa e vinagrete), ao valor de R$ 25,00 por pessoa. As refeições serão servidas apenas no local e os convites já estão à venda pelo telefone (35) 9138-6306.

O coordenador do Lar dos Velhinhos, Kleberson José da Silva, destacou a união inédita entre as três instituições: “Estamos trabalhando em conjunto, com uma grande equipe, para realizar esse evento com foco no bem coletivo. Convidamos toda a comunidade a participar.”

Também no domingo, às 14h, acontece o Leilão de Vivos, com cerca de 50 bezerros doados por produtores da região. A expectativa é de grande participação popular e arrecadação expressiva.

O leiloeiro Everaldo Bonilha, responsável por conduzir o leilão, destaca a importância da ação: “A Unacon atende mais de 30 cidades da região. Este evento é um passo fundamental para que a ajuda chegue onde realmente é necessária. Que seja o primeiro de muitos.”