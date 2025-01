Evento promovido pelo Hub HUAIS sobre ESG e Parceiras Estratégicas tem inscrições esgotadas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ele será realizado na próxima quarta-feira, dia 29 de janeiro, promovido pelo HUAIS – Hub de Aceleração, Tecnologia e Sustentabilidade, FIEMG – Regional Sul e Sebrae

A incorporação das dimensões ambiental, social e de governança (ESG) pelas empresas ainda é um tabu para a maioria das médias e pequenas. Visando dismistificar esta sigla e mostrar aos empresários que esta pauta refere-se às boas práticas de gestão, facilita o caminho para atrair investimentos, fidelizar clientes e reduzir custos de operação, além de estar acessível a todas as empresas, é o objetivo do evento “ESG e Parcerias Estratégicas para Resultados Empresariais”, que será realizado na próxima quarta-feira, 29 de janeiro, das 9h às 17h, no Art Café Ampliart, em Poços de Caldas. Para isso, foram convidados para se apresentar profissionais de destaque na área empresarial.

Na parte da manhã, direcionada a líderes empresariais, será realizado o Talk Show: “O Papel do Setor Público no Desenvolvimento Econômico Sustentável”, com os sócios da Directpar -Desenvolvimento Econômico, Tiago Pareto e Adriano Carvalho, ex-diretor de Atração de Investimentos na Invest Minas e ex-secretário de Desenvolvimento Econômico em Extrema (MG), e Franco Martins, secretário de Desenvolvimento Econômico de Poços de Caldas; e o Encontro Executivo “Estratégias Sustentáveis como Diferencial Competitivo”, com a participação de CEOs e Líderes de grandes empresas: Márcio Fávero (diretor de Compras da Alcoa Brasil), Luiza Aguiar (Equity Research ESG na XP Inc.), Robson Krepp (MCK

Advogados Associados) e Luana Ramos (gerente de RH da Pradolux), mediado por Pedro Funchal, CEO do Grupo Ello.

No período da tarde, dedicado aos gestores e equipes de sustentabilidade das empresas, será promovido o Workshop Prático: “Transformando Sustentabilidade em Resultados Empresariais”, conduzido por,Amanda Danziger (diretora Educacional da Elfutec e Wise Hands) e Adriano Carvalho.

Sobre o HUAIS

Criado por um grupo de empresários e executivos de diferentes áreas, o HUAIS tem sede em Poços de Caldas, mas abrangência em todo Sul de Minas. O objetivo do Hub é impulsionar a inovação sustentável e o desenvolvimento de soluções inovadoras voltadas para os pilares ambiental, social e de governança (ASG), criando conexões entre startups, empresas, órgãos públicos, institutos de pesquisas, universidades e investidores.

Integram o HUAIS representantes da indústria, comércio, serviços e universidades, num total de 22 associados atualmente. São parceiros, além da Subsecretária de Estado de Inovação e Tecnologia de Minas Gerais, a FIEMG (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais), SEBRAE, Agência de Desenvolvimento Econômico, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Poços de Caldas e IFSuldeminas. O HUAIS também integra a Cidade da Inovação, iniciativa do IF Sul de Minas em Poços de Caldas.

Entre os serviços que serão oferecidos pelo Hub estão: geração de novos negócios, soluções tecnológicas e inovadoras para desafios de empresas públicas e privadas, conexões com investidores e fundos de investimentos, participação em feiras e eventos de network do setor, capacitação, treinamentos, cursos e mentorias, orientações de registro de marcas e patentes e certificação com selo ESG, entre outros.

Evento ESG e Parcerias Estratégicas para Resultados Empresariais

Dia: 29 de janeiro de 2024

Horário: 9h às 17h

Local: Art Café Ampliart, Poços de Caldas, MG