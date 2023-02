Evento Tradições da Capoeiragem acontece nesse sábado na Urca

O Tradições da Capoeiragem, evento idealizado pelo Mestre Vagner de Carvalho, responsável pelo Centro de Ensino Educação e Pesquisa Capoeira, acontece nesse sábado (4), à partir das 8hs da manhã na Urca.

O evento tem como objetivo realizar uma manutenção e um resgate da cultura e do esporte, pois realiza um intercâmbio com Mestres e Professores de outros estados para fornecer mais riqueza de conhecimento para os alunos e os espectadores presentes no evento.

O evento ocorrerá em duas partes, tendo início na parte da manhã, às 8:00hs e a noite, às 19:00 horas e terá como principal homenageado o Grão Mestre Djamir Pinatti que foi o fundador da Federação Paulista de Capoeira .

O Centro de Ensino Educação e Pesquisa Capoeira é uma escola que promove aulas de Capoeira em período integral, oferece alimentação para os alunos e atua em contraturno escolar

Beatriz Aquino

