Ex-funcionários de empresa de saúde em Poços de Caldas se reúnem com secretário para tratar de salários atrasados

Na tarde desta quarta-feira (29), um grupo de ex-funcionários da Associação da Santa Casa de Salto de Pirapora, que prestava serviços de saúde ao município de Poços de Caldas, se reuniu com o secretário adjunto de Saúde, Dr. Luís Augusto de Faria Cardoso, na sede da Secretaria Municipal de Saúde. A reunião foi motivada pelo atraso no pagamento dos salários dos trabalhadores, que inclui o 13º salário e férias.

O grupo, acompanhado pelo vereador Tiago Mafra (PT), buscou esclarecimentos sobre os motivos do atraso e a possível solução para o problema. Durante o encontro, o secretário informou que, após análise de documentos, a Prefeitura de Poços de Caldas fará o pagamento dos salários dos funcionários que tinham carteira assinada com a empresa terceirizada até o próximo dia 5 útil. A notícia trouxe alívio aos ex-funcionários, que vinham enfrentando dificuldades financeiras devido ao não cumprimento dos pagamentos.

O convênio entre a Prefeitura e a Associação da Santa Casa de Salto de Pirapora, firmado em meados de 2023, foi responsável pela prestação de diversos serviços médicos e pela manutenção de unidades de saúde no município. No entanto, diante da falta de repasses da Prefeitura à empresa, o contrato foi rompido, e a gestão dos serviços de saúde foi transferida para a Santa Casa de Poços de Caldas.

A Prefeitura afirmou que todos os valores empenhados foram pagos, enquanto a empresa alegou que o atraso nos pagamentos ocorreu devido à falta de repasses municipais. A Secretaria de Saúde ressaltou que os atrasos nos pagamentos se devem à demora na prestação de contas por parte da empresa, o que dificultou a liberação dos recursos.

O novo convênio, firmado com a Irmandade do Hospital Santa Casa de Poços de Caldas, garante a continuidade dos serviços essenciais à população, incluindo a contratação de profissionais qualificados, a realização de procedimentos médicos e exames de imagem, além da manutenção das unidades de saúde.

A Secretaria de Saúde segue atenta à situação e trabalha para resolver o impasse o mais rapidamente possível. “Foi uma reunião muito importante, onde tivemos a chance de ouvir os ex-funcionários e esclarecer todos os procedimentos que já estão sendo tomados para normalizar a situação”, afirmou o secretário adjunto de Saúde.

