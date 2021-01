Após testar positivo para Covid-19, ex-vereador Antônio Carlos Pereira é intubado

O ex-vereador de Poços de Caldas, Antônio Carlos Pereira, foi intubado esta manhã (11), após o estado de saúde dele se agravar, por conta da Covid-19.

Ele havia testado positivo para a doença na semana passada. Em nota publicada nas redes sociais, ele chegou a tranquilizar a população afirmando não estar tendo nenhum sintoma.

Canal Aberto

Antônio Carlos também é apresentador do programa Canal Aberto, pela TV Poços, e desde a última terça-feira está afastado da emissora. Os funcionários também fizeram o teste PCR, mas todos deram negativo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.