Expo-Arte de Rua tem horário ampliado no Carnaval

A Expo-Arte de Rua, feira de artes e artesanato que funciona no entorno das Thermas Antônio Carlos, terá horário especial de funcionamento durante o Carnaval, visando atender a ampliação da demanda turística da cidade durante os quatro dias de festa.

No sábado (10), no domingo (11) e na segunda-feira de Carnaval (12), a feira funciona das 9h às 18h. Já na terça-feira (13), último dia da folia, o horário de funcionamento será das 9h às 14h.

A Expo-Arte de Rua é uma excelente opção de compras e lazer para os moradores e turistas que prestigiam Poços de Caldas. A feira tem por objetivo oferecer aos visitantes a oportunidade de contato com a arte e a cultura, através do trabalho de artistas plásticos e artesãos locais. É possível encontrar diversificados produtos artesanais, em técnicas diferenciadas, além de quadros.

Acompanhe também pelo @expoartederua.

